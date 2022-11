Rencontre littéraire avec Paola Pigani, à propos de son roman « Et ils dansaient le dimanche » Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rencontre littéraire avec Paola Pigani, à propos de son roman « Et ils dansaient le dimanche » Le Rize, 26 novembre 2022, Villeurbanne. Rencontre littéraire avec Paola Pigani, à propos de son roman « Et ils dansaient le dimanche » Samedi 26 novembre, 17h00 Le Rize L’histoire d’une jeune immigrée, de l’industrie textile et du monde ouvrier, entre petite et grande histoire… Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Grandclément Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes En nous racontant l’histoire de Szonja, jeune immigrée hongroise tout juste arrivée à Lyon, c’est aussi l’histoire de l’industrie textile et du monde ouvrier que nous raconte Paola Pigani.Particulièrement bien documenté, son roman mêle petite et grande histoire et nous fait revivre le quotidien de ces hommes et femmes, venus de toute l’Europe et ayant par leur labeur participé à la renommée de cette industrie si emblématique de la région. Durée 2h / Tout public

