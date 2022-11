Spectacle « Le Canut pour les Nuls » Le Rize, 24 novembre 2022, Villeurbanne.

Spectacle « Le Canut pour les Nuls » Jeudi 24 novembre, 20h00 Le Rize

Un spectacle original où aïeux et contemporains se rencontrent autour de notre aventure industrielle textile…

Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Grandclément Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre du Festival culturel et citoyen Novembre des canuts.

La compagnie du Chien Jaune vous fait découvrir le récit d’une expérience humaine, sociale et industrielle unique et peu explorée, celle de l’industrie de la soie lyonnaise des années 1830. Cette proposition artistique, historique et ludique, à mi-chemin entre conférence gesticulée et spectacle, met en jeu un canut du19e siècle et des personnages contemporains. Ils échangent sur leurs conditions de travail respectives et s’interrogent sur les oublis de l’histoire. Une plongée dans l’époque où les canuts se sont battus pour une société plus juste au sein de laquelle chacun pourrait vivre dignement de son travail, où les savoir-faire seraient reconnus à leur juste valeur.

Le spectacle sera suivi d’un échange avec Valérie Zipper, metteure en scène.

Durée 1h15 / Tout public / Réservation en ligne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T20:00:00+01:00

2022-11-24T21:15:00+01:00

Cie du Chien Jaune