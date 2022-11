Exposition « Ca se trame à Villeurbanne, l’aventure textile » Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Exposition « Ca se trame à Villeurbanne, l’aventure textile » Le Rize, 18 novembre 2022, Villeurbanne. Exposition « Ca se trame à Villeurbanne, l’aventure textile » 18 novembre 2022 – 29 septembre 2023 Le Rize Une exposition qui dévoile l’aventure industrielle textile villeurbannaise au passé et présent et sous toutes ses coutures… Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Grandclément Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Plongez dans l’aventure textile villeurbannaise, de la fin du 19ème siècle à aujourd’hui. Découvrez les matières, les techniques, les acteurs. Oservez et expérimentez. Immersive, cette exposition vous emmène au fil de l’histoire, de mémoires et de patrimoines du secteur industriel textile. Quels enjeux humains, sociaux, économiques et urbains ? Comment ce secteur a-t-il façonné le territoire ? Quelles traces en reste-t-il de nos jours ? Comment a-t-il évolué ? Du passé au présent, de l’artisanat à l’innovation, de la technique à l’humain : c’est au Rize que ça se trame !

