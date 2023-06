Exposition « Ca se trame à Villeurbanne » Le Rize Villeurbanne, 17 novembre 2022, Villeurbanne.

Plongez dans l’aventure textile villeurbannaise, de la fin du XIXème siècle à aujourd’hui. Découvrez les matières, les techniques, les acteurs… observez et expérimentez. Immersive, cette exposition vous emmène au fil de l’histoire, de mémoires et de patrimoines du secteur industriel textile. Quels enjeux humains, sociaux, économiques et urbains ? Comment ce secteur a-t-il façonné le territoire ? Quelles traces en reste-t-il de nos jours ? Comment a-t-il évolué ? Du passé au présent, de l’artisanat à l’innovation, de la technique à l’humain : c’est au Rize que ça se trame… A VOIR, A FAIRE (gratuit, sur réservation) > Visites guidées tout public :23 fév., 9 mars, 1er avril, 25 mai > Visites guidées familles :18 mars, 19 avril, 3 mai > Expositions au café > Spectacles, cafés numériques, table ronde, conférences, quizz, défilé, rencontres… > Ateliers (tissage, teinture, restauration textile, couture, jeux – arts, chorale,…) > Films et projections, ateliers jeu vidéo, création numérique, ciné quizz en famille > Lectures, ateliers d’écriture, rencontre littéraire, lectures dans le noir > Visites hors les murs (MHL Gadagne, stock de costumes au TNP, site URDLA, balades urbaines et ludiques) voir AGENDA CULTUREL « autour de l’expo »

