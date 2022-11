Circulation coincée Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Circulation coincée Le Rize, 15 novembre 2022, Villeurbanne. Circulation coincée Mardi 15 novembre, 19h00 Le Rize Trois musiciens, une rythmique haute pression, improvisateurs de tourner en rond, poétiquement directs. Quand l’impossible est dans le ring, le scatt prend le relais ! handicap moteur mi Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Grandclément Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Circulation coincée Concert jeune public à partir de 8 ans Trois musiciens, une rythmique haute pression, improvisateurs de tourner en rond, poétiquement directs. Musiciens sans ustensiles fixes, avec instrumentation à géométrie variable : tchatche, groove, rock, jazz sont leur fonds de recherche. Le texte poèxiste avec le rythme et quand la voix n’est pas là les « a-priori » dansent.

Ces trois artistes-là peuvent aussi bien faire avec bricoles qu’avec leurs mains, qu’avec surprise, qu’avec un rien…

Avec l’album Circulation coincée (Prix Charles Cros 2016), Jean Andréo persiste dans des textes qui se jouent de notre quotidien avec curiosité, mais toujours avec poésie. Le débit des mots reste urgent, soit parce qu’il y a beaucoup à dire, soit pour rivaliser avec les instruments. Quand l’impossible est dans le ring, le scatt prend le relais ! Jean Andréo & les Flextribu

Tchatche, voix, sax, objets sonores : Jean Andreo

Guitare, mains, langue, voix : Tristan Vuillet

Cajon, percussions, objets sonores, clavier analogique : Romain Bouez

Son : Olivier Valcarcel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T19:00:00+01:00

2022-11-15T20:00:00+01:00 DR

