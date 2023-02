Un mouton dans mon pull Le Rize – Amphithéâtre, 29 mars 2023, Villeurbanne.

Un mouton dans mon pull Mercredi 29 mars, 16h30 Le Rize – Amphithéâtre

Par la compagnie Théâtre T.

Le Rize – Amphithéâtre 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Grandclément Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait sa toison, il nous laisse pour l’hiver une couverture blanche comme un champ de neige et chaude comme les plus beaux étés. Et voilà qu’au cœur de cette tendre blancheur apparaissent deux pieds malicieux, une tête et une drôle de petite bonne femme… Sur scène, une marionnette, une comédienne et de la laine, comme fil conducteur d’un récit muet.

Compagnie Théâtre «T»

Mise en scène : Christiane Lay

Interprétation : Christine Julien

Musique originale : Marie Rubens

Musique additionnelle : ArvoPärt

Création marionnette : Christiane Lay

Lumière et scénographie : Denis Guivarc’h

Illustration : Géraldine Alibeu

Spectacle produit par le THEATRE «T» et le réseau de coproduction très jeune public d’Ile-de-France COURTE ECHELLE. La résidence du THEATRE «T» à l’Espace G. Simenon a été soutenue par la commune de Rosny-sous-Bois.

Avec le soutien de :

Département de la Seine-Saint-Denis, de la DRAC Ile-de-France, de Daru-Thémpô pôle marionnette en Essonne/sud Ile-de-France (91), du Théâtre aux Mains Nues (75).

Le THEATRE «T» remercie le Théâtre Rutebeuf de Clichy La Garenne (92), le Centre Social Rosa Parks de Bezons ainsi que son équipe de tricoteuses.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T16:30:00+02:00

2023-03-29T17:05:00+02:00

©Stéphalbum