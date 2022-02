Le riz de Camargue en cuisine Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris.

Le riz de Camargue en cuisine

Paris Expo Porte de Versailles, le samedi 26 février à 09:00

Découvrez le riz de Camargue et ses richesses, sa culture et apprenez à le sublimer en cuisine avec nos conseillers culinaires et le syndicat des Riziculteurs de France et Filière ! Au programme riz au lait et risotto de Camargue lors de l’atelier de 17h00 sur l’espace culinaire de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur !

Entrée libre et gratuite

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T18:00:00