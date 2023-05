Bézèd’H en concert à Village-Neuf Le RiveRhin de Village-neuf, 21 juin 2023, Village-Neuf.

Depuis 2015, la Fête de la Musique a installé ses micros sur la scène extérieure du RiveRhin. Tous les mélomanes peuvent ainsi profiter de concerts de qualité sur les pelouses aux abords de la salle culturelle.

En plus d’un bar et d’un service de petite restauration, des jeux en bois pour petits et grands agrémenteront votre soirée.

Fondée en Alsace en 1999, la Tribu des Bézèd’H vous propose une musique festive aux influences rock et celtique. Pendant plus de deux heures, l’énergie s’invite sur scène grâce au détonant mélange de la guitare électrique et du violon s’alliant aux autres instruments.

Le groupe se distingue par ses textes en français et ses compositions originales aux rythmes endiablés.

Un rendez-vous convivial en famille ou entre amis à ne surtout pas manquer ! En avant la Musique !

MERCREDI 21 JUIN 2023 À 19H

Renseignements 03 89 70 28 32 ou riverhin@orange.fr

Plus d’infos sur www.mairie-village-neuf.fr

Entrée Libre

Le RiveRhin de Village-neuf 20 boulevard d’Alsace, 68128 Village-Neuf Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « mailto:riverhin@orange.fr »}, {« link »: « http://www.mairie-village-neuf.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©Village-Neuf