Le risque de dénutrition : le noeud gordien du bien vieillir. Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire, 17 novembre 2021, Nantes.

Le risque de dénutrition : le noeud gordien du bien vieillir.

Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire, le mercredi 17 novembre à 20:30

Comme l’an dernier, la semaine nationale de la dénutrition va se tenir dans quelques semaines et le Gérontopôle des Pays de la Loire, avec plusieurs de ses adhérents, s’est positionné pour participer à cet évènement dans notre région. Le Gérontopôle est une structure associative dont l’objet est de réunir les acteurs du bien vieillir dans une pluridisciplinarité et une transversalité de regards pour faciliter l’émergence de nouvelles réflexions collaboratives et d’innovations afin d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de leurs aidants. Depuis 4 ans, plusieurs de nos adhérents se réunissent autour de la thématique de la dénutrition des seniors à domicile et ont favorisé, entre autre, la création d’une formation innovante sur le champ de la dénutrition des seniors en co-portage avec des organismes de formation de la région, participé au déploiement de l‘application D-NUT® aux côtés de l’URPS Infirmiers libéraux, de la SRAE Nutrition et d’autres professionnels de santé ainsi qu’à l’expérimentation d’un nouveau dispositif sur le territoire ligérien : le projet Alim’âge. Dans le cadre de la semaine de la dénutrition, ce collectif d’adhérents du Gérontopôle souhaite sensibiliser les professionnels de santé et partager avec eux sur le risque de dénutrition des seniors en vous conviant à une rencontre sur ce thème à la Maison Régionale de l’Autonomie et de de la Longévité (8 rue Arthur III, Nantes). Cette manifestation pourra aussi être suivie en visio-conférence via un lien par l’outil TEAMS et sera enregistrée, relayée au niveau national et par les réseaux sociaux des Gérontopôles et d’autres partenaires. **Au programme** Après un rappel des grands enjeux de la dénutrition des personnes âgées et la présentation des nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les critères permettant de porter un diagnostic de dénutrition par Guillaume ANDRÉ, pharmacien et enseignant en nutrition appliquée, un focus sera fait sur le problème fréquent mais méconnu de la personne âgée obèse et dénutrie par le docteur Adam JIRKA, nutritionniste au CHU de Nantes. La rencontre se poursuivra par un long temps d’échanges, de partage d’expériences et de discussions sur ces problématiques. Nous espérons votre participation à cette soirée et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Inscription

Gérontopôle

Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire 8 rue Arthur III, 44200 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T20:30:00 2021-11-17T23:00:00