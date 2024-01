Le rire du dragon Contes et musique de Chine Théâtre Mandapa Paris, vendredi 2 février 2024.

Le rire du dragon Contes et musique de Chine Des récits de sagesse et des légendes fantastiques qui nous font pénétrer en musique dans la mystérieuse civilisation chinoise… Vendredi 2 février, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

On y croise des ermites extravagants, des artistes farouches, des maîtres de Kung Fu non-violents…

Autant de personnages hauts en couleur qui nous donnent des leçons de vie pleines de poésie et d’humour.

Pascal Fauliot, conte

Li Yan, erhu (vièle chinoise)

À partir de 10 ans

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Théâtre Mandapa