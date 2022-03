Le rire des amants, une épopée afghane Pavillon Carré de Baudouin Paris Catégories d’évènement: île de France

En ce début d’année 2022, la mairie du 20e arrondissement souhaite apporter son soutien au peuple afghan et à ses artistes à travers une exposition collective exceptionnelle : le Rire des Amants, une épopée afghane. Du 21 janvier au 2 avril au Pavillon Carré de Baudouin, les commissaires de l’exposition Rachel Deghati et Pierre Bongiovanni vous proposent de découvrir les univers de 6 artistes contemporains qui tentent de surmonter la douleur infligée à leur « liberté d’être ». Le Rire des Amants, une épopée afghane, une exposition chargée d’espoir Le Rire des Amants, une épopée afghane, ce sont 6 femmes et hommes de talent qui nous proposent d’entrer en résistance en faisant rayonner, au Pavillon Carré de Baudouin, la puissance de la création face à la violence rémanente. À travers l’exposition et les rencontres, les visiteurs sont invités à revenir sur une partie de l’histoire de l’Afghanistan et à tenter de saisir le vécu du peuple afghan qui alterne entre résignation, survie, doute, espoir… Rachel Deghati et Pierre Bongiovanni propose aux visiteurs de l’exposition d’explorer les univers de ces 6 artistes : L’amère rosée de Roya Heydari

L’audace de la beauté de Fatimah Hossaini

La couleur pour survivre de Roshanak

Terres sombres de Naseer Turkmani

Wrong place? de Massoud Hossaini

Le ciel des yeux de Reza Certains de ces artistes vivent l’exil depuis déjà longtemps, d’autres viennent juste d’être exfiltrés d’Afghanistan et se cherchent chez nous un nouveau souffle. Leurs images, fidèles à la complexité de la réalité afghane, ont été réalisées dans des contextes différents, entre 1983 et 2021. Pour de nombreuses Afghanes et de nombreux Afghans, devenu·e·s emprisonné·e·s dans leur propre pays, le temps présent ressemble aux heures plus noires de notre propre Moyen Âge. Infos pratiques du 21 janvier au 2 avril Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant⚠️ Entrée gratuite sous réserve du pass sanitaire et des gestes barrières Plus d’informations sur l’exposition Le rire des amants, une épopée afghane Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant Paris 75020 Contact : https://mairie20.paris.fr/pages/le-pavillon-carre-de-baudouin-13741 https://www.facebook.com/events/257129609837381/ Art contemporain;Conférence;Littérature;Photo

