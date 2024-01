Le rire de l’amulette Nathalie Krajcik Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement, jeudi 29 février 2024.

Le rire de l’amulette Nathalie Krajcik Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez « Le rire de l’amulette » par Nathalie Krajcik au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA).Enfants

Contes polaires, sur le mystère, l’intégrité et les métamorphoses…



Une amulette patiemment sculptée se tient bien au chaud dans le cou de Noonak. De sa maison de fourrure, elle entend les histoires de « ceux qui marchent debout ». Elle raconte à son tour ce monde de chasse et de partage. Elle parle de ce pays de froid, de lumière et de mystère.



Elle chante le vol des oies sauvages, le printemps qui est là à nouveau, la grande fraternité de Tuktu le caribou et de Aiviq le morse qui ont la même mère, les esprits qui viennent jouer avec les enfants…



La petite amulette sort aussi parfois du cou qu’elle habite ! Elle devient si grande, si grande, que tout se métamorphose à travers elle…



Nathalie Krajcik

A partir de 7 ans

Avec L’Éolienne MCE Production .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue De la Charité

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 10:30:00

fin : 2024-02-29



L’événement Le rire de l’amulette Nathalie Krajcik Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-23 par Ville de Marseille