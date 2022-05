LE RIRE DE CABU Toulouse, 3 mai 2022, Toulouse.

LE RIRE DE CABU HÔTEL DE RÉGION OCCITANIE 22 Boulevard du Maréchal Alphonse Juin Toulouse

2022-05-03 – 2022-06-19

Toulouse Haute-Garonne

Ses personnages célèbres (le Grand Duduche, le Beauf, Catherine, etc.), la multitude de journaux où il a été publié (Pilote, Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné) comme les émissions de télévision auxquelles il a participé ont permis à l’humour de Cabu de toucher plusieurs générations de lecteurs et de téléspectateurs. Et aujourd’hui encore, il continue de nous faire rire !

À travers 400 dessins originaux, les visiteurs pourront prendre la mesure d’un esprit et d’un talent exceptionnels. Ces œuvres ont accompagné pendant plus de 60 ans des générations de lecteurs et de téléspectateurs.

Le parcours de l’exposition, qui avait été une première fois présentée à Paris en 2020, est organisé autour de 8 thèmes d’inspiration :

1. Les personnages de Cabu (Grand Duduche, le Beauf, Dorothée, Catherine, l’Adjudant Kronenbourg…) ;

2. La France de Cabu (société, consommation, les femmes, les jeunes, Paris, les villes et une sélection spéciale Occitanie)

3. La méthode à Cabu (pour dessiner comme lui) ;

4. Les « people » de Cabu (de Johnny à Zemmour) ;

5. Les présidents de Cabu (de Macron à Auriol) ;

6. Le Jazz de Cabu (interlude musical) ;

7. Les combats de Cabu (écologie, pacifisme, liberté d’expression) ;

8. Le panthéon de Cabu (les maîtres incontournables et les copains inoubliables).

Un espace spécialement aménagé au sein de l’exposition, avec tables, chaises, miroirs et matériel de dessin permettra à tous, petits et grands, de s’essayer à la caricature et de partager leurs dessins.

L’accueil du jeune public et du public scolaire sera privilégié avec un parcours spécifique accompagné d’un livret-jeu pour les 7-12 ans (disponible sur demande à l’entrée de l’exposition). Un livret pour les enseignants sera également disponible, leur permettant de préparer leur visite et de la prolonger en classe avec les élèves.

L’exposition « Le Rire de Cabu » est une exposition participative, drôle, joyeuse, impertinente, à la découverte du dessin de presse et d’un homme bon et si généreux.

Cabu a porté le dessin de presse au-delà de la simple case qui lui est réservée habituellement, grâce à la diversité de sa palette, sa liberté d’esprit et les valeurs qu’il a toujours soutenues. Ses dessins sont des éclats de rire qui donnent à réfléchir.

http://www.laregion.fr/cabu

HÔTEL DE RÉGION OCCITANIE 22 Boulevard du Maréchal Alphonse Juin Toulouse

dernière mise à jour : 2022-05-05 par