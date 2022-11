Le Ried en barque plate (circuit 2)

Le Ried en barque plate (circuit 2), 9 avril 2023



2023-04-09 – 2023-10-31 EUR Navigation commentée histoire et nature en barque de 2 heures. Visite commentée de l’Abbatiale baroque Saint Maurice d’Ebersmunster du XVIIIe siècle d’Ebersmunster. Retour possible en minibus ou en attelage de chevaux : maximum 12 personnes (+ 9€ par personne) Dégustation de jus de fruits du batelier. Moyen de paiement : chèques, chèques vacances ou espèces Au fil de l’eau sur l’Ill et ses bras, il vous fera découvrir les richesses paysagères et historiques du Ried. Balades sur réservation téléphonique uniquement. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

