Le Ried en barque plate (circuit 1) Muttersholtz Muttersholtz Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Muttersholtz

Le Ried en barque plate (circuit 1) Muttersholtz, 9 avril 2023, Muttersholtz. Le Ried en barque plate (circuit 1)

21 Ehnwihr Muttersholtz Bas-Rhin

2023-04-09 10:00:00 – 2023-10-31 12:00:00 Muttersholtz

Bas-Rhin Muttersholtz EUR Navigation commentée histoire et nature en barque d’1 heure puis retour pédestre bucolique d’1 heure par les prairies du Ried avec un extrait IGN. Dégustation de jus de fruits du batelier. Moyen de paiement : chèques, chèques vacances ou espèces Au fil de l’eau sur l’Ill et ses bras, il vous fera découvrir les richesses paysagères et historiques du Ried. Balades sur réservation téléphonique uniquement. +33 3 88 85 13 11 Muttersholtz

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Muttersholtz Autres Lieu Muttersholtz Adresse 21 Ehnwihr Muttersholtz Bas-Rhin Ville Muttersholtz lieuville Muttersholtz Departement Bas-Rhin

Muttersholtz Muttersholtz Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muttersholtz/

Le Ried en barque plate (circuit 1) Muttersholtz 2023-04-09 was last modified: by Le Ried en barque plate (circuit 1) Muttersholtz Muttersholtz 9 avril 2023 21 Ehnwihr Muttersholtz Bas-Rhin Bas-Rhin muttersholtz

Muttersholtz Bas-Rhin