Le Rhône et Avignon : Découverte en canoë Avignon Avignon Catégories d’évènement: 84000

Avignon

Le Rhône et Avignon : Découverte en canoë Avignon, 3 août 2022, Avignon. Le Rhône et Avignon : Découverte en canoë Départ : Point d’accueil FFCK Départ : Point d’accueil FFCK – allée Antoine Pinay (à droite de l’entrée de la piscine olympique) Avignon

2022-08-03 – 2022-08-03 10:00:00 Départ : Point d’accueil FFCK Départ : Point d’accueil FFCK – allée Antoine Pinay (à droite de l’entrée de la piscine olympique)

Avignon 84000 Il fait beau, vous êtes motivés pour prendre un grand bol d’air frais ?

Alors on vous attend à 10h pour vous emmener en mini bus à l’embouchure de l’Ouvèze dans le Rhône. Départ : Point d’accueil FFCK Départ : Point d’accueil FFCK – allée Antoine Pinay (à droite de l’entrée de la piscine olympique) Avignon

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: 84000, Avignon Autres Lieu Avignon Adresse Départ : Point d'accueil FFCK Départ : Point d'accueil FFCK - allée Antoine Pinay (à droite de l'entrée de la piscine olympique) Ville Avignon lieuville Départ : Point d'accueil FFCK Départ : Point d'accueil FFCK - allée Antoine Pinay (à droite de l'entrée de la piscine olympique) Avignon Departement 84000

Avignon Avignon 84000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Le Rhône et Avignon : Découverte en canoë Avignon 2022-08-03 was last modified: by Le Rhône et Avignon : Découverte en canoë Avignon Avignon 3 août 2022 84000 Avignon

Avignon 84000