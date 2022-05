Le Rhin dévoile ses trésors Rhinau, 21 mai 2022, Rhinau.

Le Rhin dévoile ses trésors Rhinau

2022-05-21 – 2022-05-22

Rhinau Bas-Rhin Rhinau

EUR Partez à l’aventure à vélo sur le territoire de Rhinau et découvrez ou redécouvrez, l’histoire et l’environnement du Grand Ried.

Profitez selon les week-ends de portes ouvertes, animations et ateliers proposés par nos partenaires pour en apprendre davantage sur nos pépites locales.

Au travers de votre parcours, vous pourrez notamment admirer la faune et la flore, les structures édifiantes de EDF, les monuments historiques, les artistes et artisans locaux, grâce à un jeu de piste numérique.

Accessible, familial, il vous permettra d’apprendre tout en vous amusant !

Il vous suffit d’un vélo pour chaque personne, un téléphone avec une batterie à 100% et c’est parti !

Vous choisissez votre parcours :

– Petit Foxy : 14 kms – 2h

– Grand Foxy : 28 kms 4h

Vous flashez le QR Code, vous testez 3 étapes. Convaincus ? vous accédez au pass découverte (valable 24h – 10€ par équipe).

Basé sur la géolocalisation, vous vous laisserez guider au travers de notre belle région, à votre rythme.

Bonne découverte !

En savoir plus ? Retrouvez-vous sur tresordurhin.fr

A vélo en famille, admirez la faune et la flore, les structures édifiantes de EDF, les monuments historiques, les artistes et artisans locaux, grâce à un jeu de piste numérique.

+33 3 88 74 68 96

Rhinau

