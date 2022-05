Le Rhin dévoile ses trésors – journées festives

Le Rhin dévoile ses trésors – journées festives

2022-05-21 – 2022-05-21 Samedi 21 mai 2022 de 14h à 18h : Journée de lancement du circuit petit Foxy. Sur le parvis de l’office de tourisme : Exposition et stand information

Vélos à Assistance Electrique (VAE) avec Dynamo location

Les Voies Navigable de France (VNF)

Agence Just1sense (les organisateurs de ce projet) Animations : Structure gonflable de Funny World pour les enfants,

Foodtruck Ma chouette crêperie,

La ferme AGF Vous flashez le QR Code pour accéder au circuit “petit Foxy” qui coute 5€ par famille ou équipe. Cette somme sera reversée à l’Association Au Fil du Rhin. Dimanche 22 mai 2022 de 10h à 17h : Pour les 30 ans de la Réserve Naturelle de l’île de Rhinau, cette journée festive est placée dans le cadre des “Journées Mondiales de la Biodiversité”. Une balade de découverte de l’île de Rhinau avec différent atelier d’initiation à la nature LPO : atelier oiseaux

BUFO : atelier amphibiens

OFB : atelier sur les mares

EDF : atelier sur la centrale

Information sur la centrale hydro-électrique.



