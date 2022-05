Le Rhin dévoile ses trésors – A pied dans l’île du Rhinau, 22 mai 2022, .

Le Rhin dévoile ses trésors – A pied dans l’île du Rhinau

2022-05-22 09:00:00 – 2022-09-30 18:00:00

Ce sentier a été crée pour les 30 ans de la Réserve Naturelle de l’île de Rhinau.

Il vous permettra d’admirer la faune et la flore, les structures édifiantes de EDF telles que la centrale hydroélectrique et les écluses de Rhinau.

Un jeu de piste numérique accessible, familial, il vous permettra de découvrir 25 points d’intérêts tout en vous amusant !

Il vous suffit d’un téléphone avec une batterie à 100% et c’est parti !

Vous flashez le QR Code

Basé sur la géolocalisation, vous vous laisserez guider à travers cette magnifique forêt rhénane, à votre rythme.

Bonne découverte !

En savoir plus ?

Renseignements sur tresorsdurhin.fr

dernière mise à jour : 2022-05-06 par