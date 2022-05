Song$ Salle Brassens Le Rheu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Song$ Salle Brassens, 27 septembre 2019 20:00, Le Rheu. Vendredi 27 septembre 2019, 20h00 Sur place 3 à 10€ (consulter notre site internet) agora-lerheu@orange.fr, http://www.agora-lerheu.asso.fr/billetterie/, 02 99 60 88 67 Du théâtre qui parle de chanson, un brin déjanté ! Pour commencer la saison avec goût, nous avons fait appel à des experts de la Songs Fabric, fleuron de la technologie à la française qui produit en toute discrétion, les plus grands tubes de la pop internationale… Olga et Octavo vous accompagnent dans cette conférence musicale déjantée, née sous la bonne étoile de Florent Marchet, Aldebert, Zaza Fournier et Bartone, qui ont composé les chansons inédites de Song$. Le spectacle sera suivi d’un pot et précédé d’une présentation succincte de la saison à venir Plus d’info sur notre site : www.agora-lerheu.asso.fr Salle Brassens Collège Georges Brassens, 35650 Le Rheu 35650 Le Rheu Le Petit Chardonneret Ille-et-Vilaine vendredi 27 septembre 2019 – 20h00 à 21h30 Denis Chaperon

