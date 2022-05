Accroche-toi si tu peux Salle Brassens Le Rheu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Rheu

Accroche-toi si tu peux Salle Brassens, 1 décembre 2019 17:00, Le Rheu. Dimanche 1 décembre 2019, 17h00 Sur place 3 à 10€ (conditions tarifaires sur notre site internet) 02 99 60 88 67, agora-lerheu@orange.fr, http://www.agora-lerheu.asso.fr/billetterie/ Attention, ce spectacle de jonglage cache son jeu ! Attention ce spectacle de jonglage cache son jeu ! Ce duo nous embarque dans une cour de récréation, dans une danse folle et acrobatique, dans un film muet, comique, absurde… Tout ceci avec presque rien : deux artistes attachants et des balles. What else ? Spectacle proposé par la compagnie Les Invendus Plus d’info sur notre site : www.agora-lerheu.asso.fr Salle Brassens Collège Georges Brassens, 35650 Le Rheu 35650 Le Rheu Le Petit Chardonneret Ille-et-Vilaine dimanche 1er décembre 2019 – 17h00 à 18h00 Cie Les Invendus

Détails Heure : 17:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Rheu Autres Lieu Salle Brassens Adresse Collège Georges Brassens, 35650 Le Rheu Ville Le Rheu Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Salle Brassens Le Rheu Departement Ille-et-Vilaine

Salle Brassens Le Rheu Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-rheu/

Accroche-toi si tu peux Salle Brassens 2019-12-01 was last modified: by Accroche-toi si tu peux Salle Brassens Salle Brassens 1 décembre 2019 17:00 le rheu Salle Brassens Le Rheu

Le Rheu Ille-et-Vilaine