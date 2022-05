A peu près égal à Einstein Salle Brassens Le Rheu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

A peu près égal à Einstein Salle Brassens, 5 octobre 2019 20:30, Le Rheu. Samedi 5 octobre 2019, 20h30 Sur place 3 à 10€ (conditions tarifaires sur notre site internet) 02 99 60 88 67, agora-lerheu@orange.fr, http://www.agora-lerheu.asso.fr/billetterie/ Mais qu’est-ce que l’intelligence ? Ce spectacle théâtral scientifico-poétique cherche à comprendre ce qu’est l’intelligence. Mais, rassurez-vous, dans le souci de ne pas faire trop intelligent, le spectacle intègre une petite dose de bêtise. Imaginez un spectacle où la bêtise n’existerait pas. Que deviendrait l’intelligence seule, livrée à elle-même ? Une question à élucider avec Titus, mélange de Shadock et de professeur Tournesol, qui réussit à nous faire rire ET réfléchir… Spectacle proposé par la compagnie Caus’Toujours Plus d’info sur notre site : www.agora-lerheu.asso.fr Salle Brassens Collège Georges Brassens, 35650 Le Rheu 35650 Le Rheu Le Petit Chardonneret Ille-et-Vilaine samedi 5 octobre 2019 – 20h30 à 21h30 Doumé

Heure : 20:30 - 21:30
Lieu Salle Brassens
Adresse Collège Georges Brassens, 35650 Le Rheu
Ville Le Rheu

