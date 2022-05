Une soirée = deux films Médiathèque l’Autre Lieu Le Rheu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Une soirée = deux films Médiathèque l’Autre Lieu, 28 mars 2020 18:30, Le Rheu. Samedi 28 mars 2020, 18h30 Sur place 5€/3€ Sortir! / Supplément pour collation 4€ 02 99 60 88 67, agora-lerheu@orange.fr, http://www.agora-lerheu.asso.fr/billetterie/ Soirée politique anglaise au féminin… Soirée politique anglaise au féminin… avec : Les suffragettes de Sarah Gavron : Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. La dame de fer de Phyllida Lloyd : Margaret Thatcher, première femme Premier ministre du Royaume-Uni, vit désormais paisiblement sa retraite imposée à Londres. Agée de plus de 80 ans, elle est rattrapée par les souvenirs. Plus d’info sur notre site : www.agora-lerheu.asso.fr Médiathèque l’Autre Lieu 8 rue docteur wagner, 35650 Le Rheu 35650 Le Rheu Le Petit Chardonneret Ille-et-Vilaine samedi 28 mars 2020 – 18h30 à 23h00

