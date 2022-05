Les abeilles aussi Médiathèque l’Autre Lieu Le Rheu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les abeilles aussi Médiathèque l’Autre Lieu, 2 février 2020 15:30, Le Rheu. Dimanche 2 février 2020, 15h30 Sur place 3 à 10€ (conditions tarifaires sur notre site internet) 02 99 60 88 67, agora-lerheu@orange.fr, http://www.agora-lerheu.asso.fr/billetterie/ Un duo piano-voix pour un moment musical tout en simplicité avec poésie et humour… Des petites choses du quotidien qui font sourire de tendresse, aux grandes émotions, un voyage à travers la vie, ses âges, ses rebonds. Ce duo piano-voix avec Anne Pia et Françoise Tettamanti nous sert un moment musical tout en simplicité avec poésie et humour. Plus d’info sur notre site : www.agora-lerheu.asso.fr Médiathèque l’Autre Lieu 8 rue docteur wagner, 35650 Le Rheu 35650 Le Rheu Le Petit Chardonneret Ille-et-Vilaine dimanche 2 février 2020 – 15h30 à 16h30

