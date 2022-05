La révolution silencieuse de Lars Kraume Médiathèque l’Autre Lieu Le Rheu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Rheu

La révolution silencieuse de Lars Kraume Médiathèque l’Autre Lieu, 5 février 2020 20:30, Le Rheu. Mercredi 5 février 2020, 20h30 Sur place 2.5€/1.5€ Sortir! 02 99 60 88 67, agora-lerheu@orange.fr, http://www.agora-lerheu.asso.fr/billetterie/ Projection dans le cadre de la Semaine allemande Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l’armée soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies. Soirée en partenariat avec le Comité de jumelage Le Rheu-Grasbrunn dans le cadre de la Semaine allemande. Plus d’info sur notre site : www.agora-lerheu.asso.fr Médiathèque l’Autre Lieu 8 rue docteur wagner, 35650 Le Rheu 35650 Le Rheu Le Petit Chardonneret Ille-et-Vilaine mercredi 5 février 2020 – 20h30 à 22h30

