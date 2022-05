La clef des terroirs Médiathèque l’Autre Lieu Le Rheu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La clef des terroirs Médiathèque l’Autre Lieu, 3 décembre 2019 20:00, Le Rheu. Mardi 3 décembre 2019, 20h00 Sur place 2.5€ la projection + 7.5€ la dégustation 02 99 60 88 67, agora-lerheu@orange.fr, http://www.agora-lerheu.asso.fr/billetterie/ Une soirée pour partir à la découverte de la biodynamie Une soirée pour découvrir la biodynamie à travers le monde viticole avec la projection du documentaire de Jérôme Bodin, la Clef des terroirs. A l’issue de la projection, l’association Vins et terroirs, club œnologie du Rheu, vous propose une dégustation des vins des producteurs du documentaire. Plus d’info sur notre site : www.agora-lerheu.asso.fr Médiathèque l’Autre Lieu 8 rue docteur wagner, 35650 Le Rheu 35650 Le Rheu Le Petit Chardonneret Ille-et-Vilaine mardi 3 décembre 2019 – 20h00 à 22h30 Jérôme Bodin

