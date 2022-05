Meutre et morilles Le Château d’Apigné Le Rheu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Meutre et morilles Le Château d’Apigné, 13 mars 2020 20:00, Le Rheu. Vendredi 13 mars 2020, 20h00 Sur place 36.50 à 45 € repas et boissons comprises 02 99 60 88 67, agora-lerheu@orange.fr, http://www.agora-lerheu.asso.fr/billetterie/ Théâtre polar au restaurant La fourchette d’une main, le stylo de l’autre, vous êtes ce soir témoins et enquêteurs. Un drame est survenu, pas de quoi couper l’appétit non plus, puisque ce soir, art culinaire et déroulement de l’enquête se trouvent mêlés. A chaque plat son coup de théâtre pour parvenir, nous l’espérons, à résoudre l’enquête collectivement. Un spectacle à déguster en mangeant et l’esprit en éveil… Le Château d’Apigné château d’apigné, 35650 le rheu 35650 Le Rheu Le Grand Cherville Ille-et-Vilaine vendredi 13 mars 2020 – 20h00 à 22h30

Détails Heure : 20:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Rheu Autres Lieu Le Château d'Apigné Adresse château d'apigné, 35650 le rheu Ville Le Rheu Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Le Château d'Apigné Le Rheu Departement Ille-et-Vilaine

