Safari spectacles / Parcours B Centre culturel Agora, 16 mai 2020 15:00, Le Rheu. Samedi 16 mai 2020, 15h00 Sur place 3 à 10€ (conditions tarifaires sur notre site internet) 02 99 60 88 67, agora-lerheu@orange.fr, http://www.agora-lerheu.asso.fr/billetterie/ Une journée pour partir à la découverte du théâtre d’objets… Ce safari vous embarque à travers la ville du Rheu pour découvrir des spectacles zébrés et poilus pour tous les âges. Au programme 3 parcours composés de 7 spectacles concoctés par les compagnies de l’Atelier Jungle. Parcours B : Envahisseurs par la cie Bakélite, Cendrillon et Le vilain petit canard par Scopitone & cie. Plus d’info sur notre site : www.agora-lerheu.asso.fr Centre culturel Agora 3 rue de cintré, 35650 Le Rheu 35650 Le Rheu Le Petit Chardonneret Ille-et-Vilaine samedi 16 mai 2020 – 15h00 à 17h00 Greg B / Cie Bakélite

