Gérard Baste & The Slip Squad • Le Rex de Toulouse Le Rex Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.

Après la « Rechute » spectaculaire de Svinkels et la sortie des albums « Dans Mon Slip Volumes 1 & 2 », Gérard Baste revient en 2023 avec une tournée exceptionnelle : le «Slip Life Tour» !

Notre Gégé national s’associe à son comparse de toujours Mr Xavier, au dj havrais Djar One, qu’on retrouve à la prod sur tous les derniers projets du groupe, et au réputé guitariste Cornelis afin de former une équipe de choc : le Slip Squad.

Des gars bien rodés pour un show toujours explosif entre Bangers Rap et énergie Rock, mais réservant aussi quelques moments sexy où les couplets nasty du Slip Boy viendront rencontrer la douceur du saxophone …

Évidemment c’est aussi l’occasion pour nos champions de kicker les classiques du Svink et du Prince de la Vigne !

Alors fais sauter toutes les barrières, rejoins le Lunettes Zizi Gang et viens vivre la Slip Life, la vie déshabillée, celle dont t’as toujours rêvé !

Le Rex 15 Avenue Honoré Serres, Toulouse Toulouse 31000 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie 0561385771 http://www.lerextoulouse.com [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/gerard-baste-the-slip-squad »}] Le guichet du REX est ouvert du mardi au samedi de 13H à 18H.

Pour les spectacles programmés à La Comédie de Toulouse,

les réservations sur place ou les préventes s’effectuent au REX également.

Places en vente partout en France dans les magasins

FNAC – CARREFOUR – AUCHAN – CULTURA – E.LECLERC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T19:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

concert humour