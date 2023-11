[Marché de Noël] Le Rex Dieppe, 9 décembre 2023, Dieppe.

Plongez dans la magie de Noël au cœur de Dieppe !

L’association des commerçants de Dieppe organise leur premier marché de Noël dans l’ancien cinéma Le Rex, en plein centre ville de Dieppe.

Plus de 50 exposants vous attendent répartis à la fois chez In’form et chez Deep & Co.

Parcourez les stands remplis de créations artisanales, idéales pour vos cadeaux de Noël, et régalez-vous autour d’un vin chaud ou chocolat chaud avec La Sirène à Barbe.

Un service de restauration sera proposé sur place. Les festivités ne s’arrêtent pas là ! Profitez d’animations spéciales pour tous les âges, assurant une ambiance festive et chaleureuse tout au long de l’événement.

Venez partager la magie de Noël au cœur de la Ville de Dieppe.

Invitez vos proches et venez nombreux pour célébrer cette période spéciale de l’année !.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Le Rex

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



dive into the magic of Christmas in the heart of Dieppe!

The Dieppe Merchants’ Association organizes its first Christmas Market in the former Le Rex cinema, in the heart of Dieppe town center.

Over 50 exhibitors await you at both In?form and Deep & Co.

Browse the stalls filled with handcrafted creations, ideal for your Christmas gifts, and enjoy a glass of mulled wine or hot chocolate with La Sirène à Barbe.

Catering will be available on site. And the festivities don’t stop there! Enjoy special entertainment for all ages, ensuring a warm and festive atmosphere throughout the event. ??

Come and share the magic of Christmas in the heart of Dieppe.

Invite your friends and family and come one and all to celebrate this special time of year! ????

¡Sumérjase en la magia de la Navidad en el corazón de Dieppe!

La Asociación de Comerciantes de Dieppe organiza su primer Mercado de Navidad en el antiguo cine Le Rex, en pleno centro de la ciudad de Dieppe.

Más de 50 expositores le esperan tanto en In?form como en Deep & Co.

Recorra los puestos repletos de creaciones artesanales, ideales para sus regalos navideños, y disfrute de un vaso de vino caliente o chocolate caliente con La Sirène à Barbe.

Habrá servicio de catering in situ. Y la fiesta no acaba aquí Disfrute de espectáculos especiales para todas las edades, que garantizarán un ambiente cálido y festivo durante todo el evento

Venga a compartir la magia de la Navidad en el corazón de la ciudad de Dieppe.

Invita a tus amigos y familiares y venid todos a celebrar esta época tan especial del año! ????

tauchen Sie ein in den Weihnachtszauber im Herzen von Dieppe! ?

Die Association des commerçants de Dieppe organisiert ihren ersten Weihnachtsmarkt im ehemaligen Kino Le Rex im Stadtzentrum von Dieppe.

Mehr als 50 Aussteller erwarten Sie, die sich sowohl auf In?form als auch auf Deep & Co verteilen.

Stöbern Sie durch die Stände voller handgefertigter Kreationen, die sich ideal als Weihnachtsgeschenke eignen, und lassen Sie sich bei einem Glühwein oder einer heißen Schokolade von La Sirène à Barbe verwöhnen.

Vor Ort wird ein Restaurantservice angeboten. Die Feierlichkeiten hören hier nicht auf! Profitieren Sie von speziellen Animationen für alle Altersgruppen, die während der gesamten Veranstaltung für eine festliche und gemütliche Atmosphäre sorgen. ?

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten im Herzen der Stadt Dieppe.

Laden Sie Ihre Lieben ein und kommen Sie zahlreich, um diese besondere Zeit des Jahres zu feiern! ????

Mise à jour le 2023-11-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche