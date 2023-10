De la couleur à la lumière : Alfred Manessier et le vitrail contemporain au XXe siècle Le Rex – Centre culturel Abbeville Catégories d’Évènement: ABBEVILLE

Somme De la couleur à la lumière : Alfred Manessier et le vitrail contemporain au XXe siècle Le Rex – Centre culturel Abbeville, 24 novembre 2023, Abbeville. De la couleur à la lumière : Alfred Manessier et le vitrail contemporain au XXe siècle 24 et 25 novembre Le Rex – Centre culturel Gratuit – Sur réservation Alfred Manessier, né en 1911 dans le village de Saint-Ouen, près de Flixecourt, est resté toute sa vie très attaché à Abbeville, qui l’a vu grandir, et à la baie de Somme, où il a commencé à peindre. L’artiste est aussi connu pour avoir renouvelé l’art du vitrail dès 1948. Le programme qu’il a réalisé pour les baies de l’église Saint-Sépulcre d’Abbeville entre 1982 et 1993 peut être considéré comme l’un de ses chefs-d’œuvre. Le musée conserve d’ailleurs la quasi-totalité des travaux préparatoires à ces vitraux.

En 2023, Abbeville commémore un double anniversaire : les 30 ans de l’inauguration des vitraux de l’église Saint-Sépulcre et les 30 ans de la disparition d’Alfred Manessier. En hommage à l’artiste, le Beffroi Musée Boucher de Perthes – Manessier organise deux journées d’études et de rencontres, qui mettent en avant le travail du peintre-vitrailliste, tout en élargissant le propos à la question du vitrail abstrait dans les édifices religieux de la seconde moitié du XXe siècle jusqu’à nos jours. Cette manifestation, qui réunit des spécialistes du vitrail contemporain de toute la France, présentera un caractère scientifique fort. Elle se veut également ouverte au grand public, afin de lui faire découvrir l’art si particulier du vitrail et ses spécificités contemporaines. L’ensemble des interventions feront l’objet d’une captation audiovisuelle pour une diffusion sur

Internet et pour la réalisation d’une publication papier. Inscription gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles. Contactez le Pôle patrimoine de la Ville d’Abbeville : patrimoine.publics@abbeville.fr, ou au 03 22 20 29 69.

Pour en savoir plus

Le Rex – Centre culturel
21 Place Clemenceau, 80100 Abbeville
Abbeville 80100 Somme
Hauts-de-France

03 22 20 29 69
patrimoine.publics@abbeville.fr

