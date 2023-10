Ciné-débat « En plein feu » Le Rex, Blagnac Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Ciné-débat « En plein feu »
Vendredi 20 octobre, 21h00
Le Rex, Blagnac
6,5 euros tarif plein et 5 euros tarif réduit

En plein feu
Ciné-débat à 21h le 20 octobre, au cinéma Le Rex de Blagnac
Quentin Reynaud – France / Belgique 2022 – 1h25

Synopsis : Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche. Que faire ? Attendre les secours…? Ou n’est-ce pas en s’enfonçant plus loin encore dans l’immensité terrifiante de la forêt brûlante qu’ils trouveront le moyen de s’en sortir… ? Séance suivie d’une discussion avec un scientifique. Intervenant : Jean-Philippe Denux, enseignant-chercheur à l’INP Purpan et spécialiste en télédétection. 6,5 euros tarif plein et 5 euros tarif réduit

Cinéma Le Rex de Blagnac – Place des Arts, 31700 Blagnac

