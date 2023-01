Ciné-débat « Radioactive » de Marjane Satrapi Le Rex, Blagnac Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Ciné-débat « Radioactive » de Marjane Satrapi Le Rex, Blagnac, 9 mars 2023, Blagnac. Ciné-débat « Radioactive » de Marjane Satrapi Jeudi 9 mars, 20h30 Le Rex, Blagnac Ciné débat autour du film « Radioactive » Le Rex, Blagnac blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.cinerex-blagnac.fr/infos-pratiques/ »}] Venez découvrir l’incroyable histoire de Marie Curie, une scientifique passionnée qui a dû lutter contre les préjugés de la société pour imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne… Avec Julie Batut, Chercheuse CNRS en biologie au Centre de Biologie

Intégrative (CBI) Toulouse et Joany Manjarres Ramos, Physicienne des particules au Laboratoire des 2 infinis de Toulouse (L2IT) + d’infos sur les tarifs : https://www.cinerex-blagnac.fr/infos-pratiques/

