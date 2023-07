Exposition LA FETE DES NIEULLES : TOUTE UNE HISTOIRE ! Le ReX Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord Exposition LA FETE DES NIEULLES : TOUTE UNE HISTOIRE ! Le ReX Armentières, 15 septembre 2023, Armentières. Exposition LA FETE DES NIEULLES : TOUTE UNE HISTOIRE ! 15 – 17 septembre Le ReX Entrée libre LA FETE DES NIEULLES : TOUTE UNE HISTOIRE A l’occasion de la fête des Nieulles placée cette année sous la thématique « Vintage », découvrez toute l’histoire de ce grand événement populaire armentiérois. Une exposition proposée par la direction de la culture, née de près d’un siècle de documents d’archives, agrémentée de témoignages et d’objets insolites. visibles du 9 septembre au 21 octobre Le ReX 4 rue Robert Schuman 59280 armentieres Armentières 59280 Nord Hauts-de-France 03 61 76 21 85 Le Rex – ancien cinéma rénové qui accueille l’Office de tourisme et un espace d’expo temporaire Prés de la Gare – Présence de parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

