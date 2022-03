Le Revivre des Oizeaux 2022 Espace Van Gogh Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le Revivre des Oizeaux 2022 Espace Van Gogh, 11 mars 2022, Arles. Le Revivre des Oizeaux 2022

du vendredi 11 mars au dimanche 13 mars à Espace Van Gogh

À l’orée du printemps, la 11e édition du Revivre des Oizeaux nous promet quelques instants de poésie. Ce festival qui rend hommage au chant des oiseaux propose des ateliers, happenings, exposition sonore, installation, cinéma… L’association 2SI2LA a invité cette année la compagnie Dynamogène qui conçoit des machines musicales à partir de matériaux de récupération. Avec les habitants de Barriol et le centre social Christian Chèze, une immense cage a été réalisée pour l’installation La Volière. Le Revivre des Oiseaux les 12 et 13 mars à l’Espace Van Gogh. Vernissage inaugural de 12 mars à 18h15.

entrée libre

Événement poétique tout public en hommage au chant des oiseaux Espace Van Gogh Place du docteur Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T18:15:00 2022-03-11T21:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:30:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace Van Gogh Adresse Place du docteur Félix Rey 13200 Arles Ville Arles lieuville Espace Van Gogh Arles Departement Bouches-du-Rhône

Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Le Revivre des Oizeaux 2022 Espace Van Gogh 2022-03-11 was last modified: by Le Revivre des Oizeaux 2022 Espace Van Gogh Espace Van Gogh 11 mars 2022 Arles Espace Van Gogh Arles

Arles Bouches-du-Rhône