« LE REVERS DE MON LOOK : QUELS IMPACTS ONT MES VÊTEMENTS ET MES CHAUSSURES SUR LA PLANÈTE ? »

2022-11-19 – 2022-11-26 Du 19 au 26 novembre- Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD)

Pour mieux comprendre l’industrie textile : matières premières, étapes de fabrication, solutions pour réduire au maximum l’impact de notre look sur l’environnement.

Partenariat avec le service Prévention des déchets du Pays de l’Or Médiathèque Saint-Exupéry

44, avenue de l’étang du Grec

34250 Palavas-Les-Flots

Tél. : 04 67 50 42 49

