Le réveillon solidaire Pau, 31 décembre 2022

Le réveillon solidaire

7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

2022-12-31 – 2022-12-31

Pau

Pyrénées-Atlantiques

Chaque 31 décembre, une soirée unique en France où le mot Solidarité a tout son sens…

Donner de son temps un soir de réveillon pour permettre à plus de 500 personnes de partager une soirée festive

Grâce au soutien de la Ville de Pau, et à de nombreux donateurs pour environ 10 000 euros de marchandises offertes par les magasins de Pau et de l’agglomération Paloise, cette soirée permet une réelle action de générosité.

Pour un montant symbolique de 2 euros, et une participation au repas en apportant un plat et une boisson à partager, les convives profitent d’un diner-spectacle avec un espace enfants (jeux, maquillage … ), musique et piste de danses. Cette soirée est possible grâce à la participation de plus de 80 Bénévoles qui assurent du bon déroulement et du confort de tous les invités.

