Le réveillon solidaire 2021 Créon, 17 décembre 2021, Créon.

2021-12-17 19:00:00 – 2021-12-17

Créon Gironde EUR Le Réveillon Solidaire revient en 2021 en force!!! Pour cela nous vous proposons une soirée spéciale CASINO en partenariat avec la ludothèque Kaléidoscope.

La soirée aura lieu vendredi 17 Décembre à 19h à l’espace culturel de Créon. La Cabane vous offrira l’apéritif, à vous d’amener un plat sucré ou salé. Nous vous dirons au moment de l’inscription quel type de plat à partager.

Pass sanitaire obligatoire à l’entrée de l’Espace culturel.

