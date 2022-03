Le réveil du Verger Expérimental d’Alsace Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Le réveil du Verger Expérimental d'Alsace Obernai, 23 avril 2022, Obernai.

2022-04-23 – 2022-04-23

Obernai Bas-Rhin EUR C’est le printemps ! La nature est sortie de son sommeil hivernal et la vie pétille de tous les côtés. Les insectes utiles de même que les nuisibles s’activent et les arbres préparent déjà la récolte à venir. Comment fonctionne ce petit monde ? A découvrir au verger Verexal avec la visite commentée par Hervé Bentz, responsable du verger. La floraison est passée. Les abeilles ont-elles correctement fait leur travail ? Peut-on déjà évaluer les récoltes à venir ? Quels dangers menacent les fruits ? Visite commentée par Hervé Bentz. C’est le printemps ! La nature est sortie de son sommeil hivernal et la vie pétille de tous les côtés. Les insectes utiles de même que les nuisibles s’activent et les arbres préparent déjà la récolte à venir. Comment fonctionne ce petit monde ? A découvrir au verger Verexal avec la visite commentée par Hervé Bentz, responsable du verger. Obernai

Détails Catégories d'évènement: Bas-Rhin, Obernai Lieu Obernai

Le réveil du Verger Expérimental d'Alsace Obernai 2022-04-23

