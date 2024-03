Le réveil du printemps Vuillafans, samedi 6 avril 2024.

Le réveil du printemps Vuillafans Doubs

Le réveil du printemps venez découvrir l’espace naturel sensible des Coteaux de Vuillafans, samedi 6 avril de 9h à 12h. Au cours d’une balade matinale, partons sur les traces du printemps ! Le long d’un sentier à flanc de coteau, nous tâcherons de porter une attention particulière à tout ce qui chante, danse et étend ses ailes ou ses pétales aux premiers soleils du printemps. Prêt de jumelles possible si besoin. Chaussures adaptées recommandées. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté arnaud.barthoulot@hotmail.fr

