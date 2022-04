Le réveil du peuple du marais Montceaux-l’Étoile, 12 avril 2022, Montceaux-l'Étoile.

Le réveil du peuple du marais Montceaux-l’Étoile

2022-04-12 – 2022-04-12

Montceaux-l’Étoile Saône-et-Loire Montceaux-l’Étoile

Le marais de Montceaux-L’Etoile s’intègre dans un paysage bocager à dominante de pâtures et de prairies humides. Cet espace accueille une flore et une faune rares comme l’Hottonie des marais, la Rainette verte ou encore le Leste sauvage. Le nombre de places pour la visite est limité à 9 participants. En fonction de la météo ou de l’évolution du contexte sanitaire, les dates et horaires des visites guidées sont susceptibles d’être modifiés. N’hésitez pas à nous contacter au préalable.

pier@saoneetloire71.fr +33 3 85 39 55 00

Montceaux-l’Étoile

