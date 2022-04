Le réveil du dragon Concoret Concoret Catégories d’évènement: Concoret

Morbihan

Le réveil du dragon
Château de Comper Centre de l'Imaginaire Arthurien
Concoret
2022-08-13

2022-08-13 – 2022-08-13 Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien

La compagnie Elixir emprunte à la mythologie l'une de ses créatures les plus fortes : le dragon. Ce spectacle lumineux offre un éventail d'effets pyrotechniques pour une symphonie explosive.

+33 2 97 22 79 96

Concoret
Château de Comper Centre de l'Imaginaire Arthurien
Morbihan

