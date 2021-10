Le Réveil des Tropiques SUPERSONIC, 19 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 19 octobre 2021

de 19h à 23h

gratuit

LE RÉVEIL DES TROPIQUES

Le Réveil Des Tropiques est un quintette parisien composé de membres venant de divers horizons musicaux (noise-rock, post-rock) et issus de nombreux groupes (Farewell Poetry, One Second Riot, Casse Gueule, Testa Rossa…).

NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE

NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE est la quête d’une nouvelle poétique parlée-chantée, d’une autre manière de faire entendre du français sur de la musique. La fugue, le spleen, l’espoir désabusé d’un ailleurs rimbaldien, jonchent la route de cette prose sentimentale.

Sur scène, les guitares du duo et les boîtes à rythmes accompagnent la voix dans ses murmures et dans ses hurlements. Dans des structures très contrastées, le désespoir intérieur se heurte à un dernier élan vital et à l’idée que les choses ne font que commencer.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/ZacX7uin

