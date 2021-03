Toulouse Jardins du Muséum Haute-Garonne, Toulouse Le réveil des Jardins Jardins du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

_Evénement susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire._ ****

Assistez en musique au réveil des Jardins ! Comme les années précédentes, **le Muséum** et le **Festival Rio Loco** s’associent pour célébrer la nouvelle saison des Jardins du Muséum. Ce

rendez-vous musical et convivial est placé sous le signe de l’Afrique cette année.

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-09T10:00:00 2021-05-09T19:30:00

