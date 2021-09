Le réveil des archives sonores (événement en ligne uniquement) MEG, 21 octobre 2021, Genève.

MEG, le jeudi 21 octobre à 19:00

L’acquisition récente de deux séries de LPs (disques vinyles 33 t.), provenant du fonds ethnomusicologique Samuel Baud-Bovy et d’un transfert de la Bibliothèque de musicologie de l’UniGe, a permis de créer un ensemble d’environ 400 cents disques en doublons dans les archives sonores du MEG. De plus, il y a une dizaine d’années, le MEG a reçu une monumentale collection de plus de 5000 LPs, publiés sur une multitude de labels à travers le monde et dont la majorité date des années 1960-70. Cette collection fut constituée par Marco Botta, mélomane avisé et passionné. Elle comprend des séries de disques originaux à l’état neuf, qui n’avaient encore jamais été écoutés ! Cette collection exceptionnelle présente un panorama exhaustif du milieu des musiques populaires, sur les cinq continents. Pour mettre en valeur l’acquisition de ces trésors discographiques, le MEG invite des artistes à partager avec le public, le temps d’une soirée, quelques morceaux choisis. Jeudi 21 octobre: artiste TBC Jeudi 25 novembre: **Sebb Bash** Jeudi 23 décembre: artiste TBC En direct sur Facebook et Youtube. « Activité accessible un public non francophone.» En collaboration avec WAV33

CHF 0.-

Le temps d’un set d’une heure dans la nouvelle exposition temporaire du MEG, les artistes invité-e-s nous feront voyager en musique grâce à leur sélection personnelle. Jeudi 21 octobre à 19h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève



2021-10-21T19:00:00 2021-10-21T20:00:00