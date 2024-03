Le Réveil des Archives sonores #24: passage de disques par Bowmore aka Florence Halazy MEG Genève, jeudi 23 mai 2024.

Le Réveil des Archives sonores #24: passage de disques par Bowmore aka Florence Halazy Le temps d’un set d’une heure trente, les artistes invité-e-s nous font voyager en musique grâce à leur sélection personnelle. Jardin du MEG. Le jeudi 23 mai de 18h30 à 20h. Jeudi 23 mai, 18h30 MEG CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T18:30:00+02:00 – 2024-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T18:30:00+02:00 – 2024-05-23T20:00:00+02:00

Les disques joués lors de ce DJ Set sont issus du fond Marco Botta, acquis par le MEG en 2011. Ce fonds regroupe près de 5000 LPs (33 tours), publiés sur une multitude de labels à travers le monde et dont la majorité date des années 1960-70.

Les artistes sont invité-e-s à venir «digger» dans nos collections quelques heures avant leur set.

Bowmore aka Florence Halazy est une artiste genevoise née dans le grand bain alternatif il y a plus de 10 ans. Son parcours dans la musique électronique a fait d’elle une figure incontournable de la scène romande en tant que DJ mais également en tant que curatrice et résidente de l’émission Club Selectors sur la radio publique Couleur3. Dotée d’un radar inimitable, ses sets oscillent entre techno et bass, dynamisés par une très large palette de musiques électroniques.

Au-delà d’un set, c’est toute une réflexion et une réappropriation de la scène clubbing qu’elle délivre à son dancefloor, un voyage entre les nouvelles sonorités qui parcourent les clubs et une ode à celles qui les ont façonnés.

Prochaines dates à venir en 2024:

27 juin

29 août

10 octobre

29 novembre

Instagram : @bowmore.clubselectors

https://www.instagram.com/bowmore.clubselectors

Soundcloud : https://soundcloud.com/bowmoregeneva

Club Selectors : https://www.rts.ch/audio-podcast/2020/emission/clubselectors-

25000835.html

