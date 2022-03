Le réveil des amphibiens Chastellux-sur-Cure, 18 mars 2022, Chastellux-sur-Cure.

Le réveil des amphibiens Chastellux-sur-Cure

2022-03-18 – 2022-03-18

Chastellux-sur-Cure Yonne Chastellux-sur-Cure

Les premières nuits douces et humides de la fin de l’hiver sont marquées par le chaque année par le même rituel : la sortie d’hibernation et la reproduction des salamandres, tritons, grenouilles et crapauds. Venez assister à ce spectacle et découvrez les principales espèces du Morvan et rencontrez aussi les autres habitants nocturnes des cours d’eau et ornières.

thibaultfourrier@hotmail.fr

Les premières nuits douces et humides de la fin de l’hiver sont marquées par le chaque année par le même rituel : la sortie d’hibernation et la reproduction des salamandres, tritons, grenouilles et crapauds. Venez assister à ce spectacle et découvrez les principales espèces du Morvan et rencontrez aussi les autres habitants nocturnes des cours d’eau et ornières.

Chastellux-sur-Cure

dernière mise à jour : 2022-03-05 par