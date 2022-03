Le réveil de l’enfant d’or place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Le réveil de l’enfant d’or place du Marché 44420 La turballe, 19 avril 2022, La turballe. Le réveil de l’enfant d’or

place du Marché 44420 La turballe, le mardi 19 avril à 19:00

Soirée conte avec Isabelle de Lisle à l’occasion de la parution de son dernier livre : “Le réveil de l’enfant d’or, le pouvoir créatif du conte pour révéler votre enfant intérieur”.

Public

Soirée conte avec Isabelle de Lisle à l’occasion de la parution de son dernier livre : “Le réveil de l’enfant d’or, le pouvoir créatif du conte pour révéler votre enfant intérieur”. place du Marché 44420 La turballe place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T19:00:00 2022-04-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu place du Marché 44420 La turballe Adresse place du Marché 44420 La turballe Ville La turballe lieuville place du Marché 44420 La turballe La turballe Departement Loire-Atlantique

place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Le réveil de l’enfant d’or place du Marché 44420 La turballe 2022-04-19 was last modified: by Le réveil de l’enfant d’or place du Marché 44420 La turballe place du Marché 44420 La turballe 19 avril 2022 La Turballe Place du Marché 44420 La turballe La turballe

La turballe Loire-Atlantique