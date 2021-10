Charolles Charolles Charolles, Saône-et-Loire Le réveil de la sorcière Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Saône-et-Loire

Le réveil de la sorcière Charolles, 22 octobre 2021, Charolles. Le réveil de la sorcière 2021-10-22 – 2021-10-31 Maison du Charolais 43 route de Mâcon

Charolles Saône-et-Loire Charolles Parcours Aventure en famille.

La sorcière de la Maison du Charolais vient de se réveiller. Elle a très faim. Elle veut manger la meilleure viande. Si sa faim n’est pas assouvie, elle jettera des sorts terribles sur les habitants…

3 princesses (une bouchère, une cuisinière, une agricultrice) détiennent des secrets sur la meilleure viande. A toi de trouver ce morceau, la sorcière te proposera de le déguster avec elle. A partir de 6 ans. Parcours libre. Tarif du musée. contact@maison-charolais.fr +33 3 85 88 04 00 http://www.maison-charolais.com/ Parcours Aventure en famille.

