Médiation sur la restauration de sculptures pour les scolaires Vendredi 15 septembre, 09h00, 13h30 Le Réveil de la pierre Gratuit et libre d’accès.

Un restaurateur de sculptures expliquera l’opération de restauration en cours et décrira les différentes facettes de son métier en livrant les secrets de la restauration et en détaillant les techniques employées. Au-delà de la manipulation de la matière, le travail des restaurateurs nécessite d’importantes compétences scientifiques avec l’usage des mathématiques, de la physique- chimie et des sciences environnementales. Cette approche du métier de conservateur-restaurateur de sculptures sera sans nul doute une révélation pour certains !

Le Réveil de la pierre Allée des Marronniers 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France https://www.sortir-yvelines.fr/Agenda/Tous-les-evenements-dans-les-Yvelines/reveil-de-la-pierre Depuis novembre 2022, le Département des Yvelines, dans le cadre de son partenariat privilégié avec le château de Versailles, accueille au sein d’un hangar de l’ancienne usine Dunlopillo de Mantes-la-Jolie, le chantier-exposition le Réveil de la pierre. Quatre groupes sculptés de l’Orangerie du Château y sont restaurés pour une durée de deux ans, durée pendant laquelle, chaque mardi, le public peut y accéder. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Réveil de la pierre ouvre plus largement ses portes : aux scolaires le vendredi 15 septembre 2023, au public associatif le samedi 16 septembre 2023 et au grand public le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023 après-midi. Une programmation spéciale sera mise à l’honneur : ateliers, médiation et animations seront proposées sur ces trois journées. Parking et accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

2023-09-15T13:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

@ Département des Yvelines